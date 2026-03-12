Milli Parklar Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi: Doğa korumada yeni dönem

TBMM’den geçerek yasalaşan "Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye’nin doğal miras yönetimine yeni bir soluk getiriyor. Kabul edilen teklifle birlikte DKMP Genel Müdürlüğü, idari yaptırım uygulama ve denetim faaliyetlerinde geniş yetkilerle donatıldı.

DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ÖZEL STATÜ

Yeni yasa ile Genel Müdürlük; kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli bir bağlı kuruluş olarak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda kurum, kendi döner sermaye işletmelerini kurabilecek ve elde edilen tüm gelirler doğrudan doğa koruma faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurum bünyesinde kalacak. Ayrıca kurum, harçlardan ve tapu işlem bedellerinden muaf tutulacak.

KAÇAK YAPILARA KAYITSIZ ŞARTSIZ EL KONULACAK

Doğa koruma alanlarında tescil yasağı kapsamında olan veya kaçak olarak inşa edilen her türlü yapıya, hiçbir yargı kararına lüzum kalmaksızın DKMP tarafından doğrudan el konulacak. El konulan bu yapılar ya derhal yıkılacak ya da kamu yararı gözetilerek kurum tarafından değerlendirilecek. Tabii ekosistemi bozanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

İZNİSİZ GİRİŞE 4 KAT CEZA

Ziyaretçi yönetimini modernize eden yasaya göre, milli parklara giriş ücretlerini DKMP belirleyecek. Ücret ödemeden giriş yaptığı tespit edilen ziyaretçilere, giriş ücretinin tam 4 katı tutarında idari para cezası kesilecek. Tahsil edilen cezaların %25’i kurum bütçesine, kalan kısmı ise genel bütçeye aktarılacak.

TURİZM VE ALTYAPI İZİNLERİNE 99 YIL SINIRI

Milli parklarda kamu yararı şartıyla turistik tesis yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere 49 yıla kadar izin verilebilecek. İşletmesinde başarılı olan ve bunu belgeleyen hak sahiplerinin izin süresi rayiç bedel üzerinden 99 yıla kadar uzatılabilecek. Süre sonunda tüm tesisler eksiksiz olarak devlete geçecek.

ALAN KILAVUZLARI VE KORUMA MEMURLARI

Bölge halkının ekonomiye katılması amacıyla "Alan Kılavuzluğu" sistemi yasal statüye kavuştu. Yöre insanları arasından eğitilen kişiler ziyaretçilere rehberlik edecek. Ayrıca "Av ve Doğa Koruma Memurları" ile "Saha Bekçileri", biyolojik çeşitliliğin korunması ve suçların takibinde orman muhafaza memurlarıyla birlikte tam yetkili olacak.