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Milli park sınırları içerisinde hayvan beslenmesi yasaklandı

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü tarafından 2019 yılı boyunca milli park ziyareti sırasında dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar açıklandı.

23 Haziran 2019 Pazar 10:38
Milli park sınırları içerisinde hayvan beslenmesi yasaklandı

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü tarafından 2019 yılı boyunca milli park ziyareti sırasında dikkat edilmesi ve uyulması gereken kurallar açıklandı.


Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan ve özellikle yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda en dikkat çeken en önemli uyarıların başında milli park sınırları içerisinde hiçbir yaban hayvanının beslenemeyecek olması.


Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü tarafından ziyaretçilerin uyulması istenen 7 maddelik kurallar şöyle: “2019 Yılı Milli Parkımızda Ziyaretçilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar; Milli Parkımıza Araç Giriş Saati 08.00’da başlayıp 16.00’da son bulacaktır. Toplu taşıma araçları ve yaya girişleri 08.00’da başlayıp 17.00’da son bulacaktır. Milli Parkımızdan çıkış 18.30’da başlayarak, 19.00’da Milli Parkımız tamamen boşaltılmış olacaktır. Milli Parkımızda ana ulaşım yolu üzerine ve kenarına araç park etmek ziyaretçilerimizin can ve mal güvenliği açısından yasaklanmıştır. Bu hususta Jandarma Trafik ekipleri denetim yaparak, gerekli yasal işlemleri uygulayacaktır. Milli Park sınırları içinde semaver, mangal vb. ateşli piknik yapmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu hususa aykırı davrananlar hakkında İdari Yaptırım Kararı (Para Cezası) uygulanacaktır. Milli Park içinde ziyaretçilerimizin çevre temizliği hususunda hassas olmalarını rica ediyoruz, oluşan çöpleri mutlaka çöp konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz. Milli Park sınırları içinde hiçbir yaban hayvanının beslenilmemesi gerekmektedir. Bu hususlarda ziyaretçilerimizin hassas olması ve kurallara uyulması, uymayanların uyarılması Milli Parkımızın gelecek kuşaklara aynı değerlerle aktarılabilmesi için çok önemlidir. Belirlenmiş olan kurallar, 2873 sayılı Milli Park Kanunu ve Uzun Devreli Gelişme Planı hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:38
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