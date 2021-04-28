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Spor Milli oyuncu Orkun Kökçü’ye Milan kancası
Spor

Milli oyuncu Orkun Kökçü’ye Milan kancası

Hollanda Eredevisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü’nün babası Milan yetkilileri ile bir görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 21:22:00 -
Milli oyuncu Orkun Kökçü’ye Milan kancası

Avrupa’da yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olarak göze çarpan milli oyuncu Orkun Kökçü, önümüzdeki yıl İtalya Serie A’da kariyerini sürdürebilir. İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre milli oyuncunun babası, buğun Milan yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede herhangi bir resmi teklif yapılmadığı söylenirken oyuncunun Feyenoord’taki durumu ile ilgili bilgi alındı ve gelecekteki yol haritası çizildi.

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