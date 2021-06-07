Milli otomobil sporcusu Salih Yoluç, takımıyla Fransa'da birincilik elde etti

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Paul Ricard Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta Racing Team Turkey adına yarışan Salih Yoluç ve takım arkadaşları, LMP2 Pro/Am kategorisini birinci tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Salih Yoluç, yarışta kendisine Charlie Eastwood ile Logan Sargeant'in eşlik ettiğini aktararak, "Racing Team Turkey'in ilk yarış galibiyeti ile tüm padoka ilk kez İstiklal Marşı'mızı dinlettik. İlk bölümde bir rakibimizin arkadan çarpması takımımıza 15 saniye kaybettirmiş olsa da sonradan hatasız bir sürüşle liderliğe yükselmeyi başardık ve pozitif bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

2021 Avrupa LeMans Serisi, 10-11 Haziran tarihlerinde 4 saatlik Monza yarışı ile İtalya'da devam edecek.