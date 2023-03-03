Milli Muharip Uçak'ta yeni gelişme: Ertelendi

Uzun süredir 18 Mart’ta uçağın havacılıkta "Roll Out" olarak adlandırılan fabrikadan çıkartılma töreninin yapılması planlanmıştı. Tören sırasında MMU’nun motorları da çalıştırılacaktı.

Ancak şu ana kadar 45 binin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında tören iptal edildi. TUSAŞ’ın töreni ilerleyen tarihlerde yapması bekleniyor.

Programda aksama yok

Törenin ertelenmesinden sonra gözler projede bir aksaklık olup olmadığında. Halen MMU Projesi planlandığı gibi sürüyor. İlk motor çalıştırmasını geçtiğimiz günlerde yapan MMU için yıl sonu ilk uçuş hedefi güncelliğini koruyor.

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