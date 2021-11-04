Milli Muharip Uçak'ta bomba gelişme! İlk parça üretildi
Milli Muharip Uçak TF-X'e ilişkin bomba bir gelişme yaşandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Muharip Uçak TF-X'in ilk parçasının üretildiğini bildirdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabı Twitter'dan Milli Muharip Uçak TF-X'e ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Kotil, Milli Muharip Uçak TF-X'in ilk parçasının üretildiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:
"Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."