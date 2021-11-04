  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Milli Muharip Uçak'ta bomba gelişme! İlk parça üretildi
Gündem

Milli Muharip Uçak'ta bomba gelişme! İlk parça üretildi

Milli Muharip Uçak TF-X'e ilişkin bomba bir gelişme yaşandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Muharip Uçak TF-X'in ilk parçasının üretildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 11:14:00 -
Milli Muharip Uçak'ta bomba gelişme! İlk parça üretildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabı Twitter'dan Milli Muharip Uçak TF-X'e ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Kotil, Milli Muharip Uçak TF-X'in ilk parçasının üretildiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş taraftarına saldırdılar! Yaralılar var
Spor

Beşiktaş taraftarına saldırdılar! Yaralılar var

Beşiktaş'ın Sporting ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi iki takım taraftarı arasında çıkan kavgada 3 Türk taraftar yaralandı...
Rusya'dan gaz açıklaması! 'Bizim ne suçumuz var'
Dünya

Rusya'dan gaz açıklaması! 'Bizim ne suçumuz var'

Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, Gazprom'un Avrupa'da gaz fiyatlarını artırdığı yönündeki iddialara ilişkin o..
Kavala ve Demirtaş açıklamasıyla tepki çeken Cem Yılmaz'dan yeni açıklama
Gündem

Kavala ve Demirtaş açıklamasıyla tepki çeken Cem Yılmaz'dan yeni açıklama

Tutuklu bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a destek açıklamasının ardından tepki gören ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Lincin içine soku..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay