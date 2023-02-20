Milli Muharip Uçak'ın rakibini görücüye çıkardılar

Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21 Boramae savaş uçağının 4’üncü prototipi, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 4’üncü prototipin çift koltuklu olduğu görüldü.

KF-X olarak adlandırılan KF-21 programı kapsamında ilk prototip, Temmuz 2022’de ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Program kapsamında dördüncü prototip uçak, ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. Dördüncü prototipin en önemli özelliği ise program kapsamında üretilen ilk çift kişilik KF-21 uçağı olması.

İlk uçuşunda yaklaşık 35 dakika boyunca havada kalan KF-21 Boramae savaş uçağının 4’üncü prototipi, insansız platformların kontrolü ve elektronik-harp faaliyeti gerçekleştirilmesi amacıyla çift kişilik olarak üretildi. Bunun temel sebebi ise radyo dalgalarının analizi ve düşman avcı uçaklarını aldatmak gibi elektronik harp görevlerinin pilot tarafından tek başına yerine getirilmesinin zor olması.

Ayrıca uçağın dördüncü prototipinde de hem Güney Kore hem de Endonezya bayraklarının olduğu görüldü.

KF-21 Boramae Test Süreci

Güney Kore, 2026 yılına kadar altı adet KF-21 savaş uçağı prototipi ile yaklaşık 2.200 test uçuşu gerçekleştirecek. Güney Kore şimdiye kadar 1, 2 ve 3 numaralı KF-21 prototipinin test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. KF-21 Boramae ilk uçuşunu Temmuz 2022’de gerçekleştirmişti.

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Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ”Süpersonik uçuşun başarısı, ordumuzun ileri bilim ve teknolojiye dayalı güçlü bir ordu kurmanın temelini daha da sağlamlaştırmasını sağladı.” ifadelerini kullandı.

Ülke, süpersonik hızlarda uçuş stabilitesini iyice incelemek ve doğrulamak için KF-21’i daha yüksek irtifada ve daha yüksek hızlarda uçurarak daha yoğun süpersonik test uçuşları yapmayı planlıyor. Test uçuşlarının sonuçlarının KF-21 savaş uçağının araştırma ve geliştirilmesine yansıtılması hedefleniyor.

KF-21 Boramae Savaş Uçağı Programı

KF-X olarak adlandırılan KF-21 programı, Güney Kore hükümeti tarafından yürütülen şimdiye kadarki en büyük savunma projesi olarak biliniyor. Dördüncü nesil bir avcı uçağına kıyasla görünürlüğü çok düşük olan 4,5 nesil KF-21 Boramae uçağının geliştirilme bedeli için, Endonezya’nın da yüzde 20 katkıda bulunmayı taahhüt ettiği 8,8 trilyon won (7,1 milyar $) bütçe ayrılmış durumda.

Proje, 2015’ten 2028’e kadar 13 yıl boyunca iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, uçağın geliştirilmesine ve 2015 ile 2026 yılları arasında havadan havaya muharebe için kabiliyetlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Havadan karaya operasyonları yürütmek için havadan karaya atış kabiliyetleri 2026 ile 2028 yılları arasında yapılacak olan ikinci aşamada geliştirilecek.

Korea Aerospace Industries (KAI), 2032 yılına kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne 120 adet KF-21 Boramae savaş uçağı teslim etmeyi hedefliyor. (SavunmaSanayiIST)

Yunanlı profesörün açıklamaları

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, Milli Muharip Uçak ile KF-21'in aynı klasmanda olduğunu ifade etmişti.

Grivas şunları söylemişti:

"Bu durum Yunan Hava Kuvvetleri'nin yorulmasına neden oluyor. Bu bir tür asimetrik tehdit. Tabii birde Türkler TFX (Milli Muharip Uçak) gibi kendi insanlı jetlerini İngilizlerin yardımıyla geliştiriyorlar. Böyle bir sistemi üretmek çok zor. KF-21'i (Güney Kore'nin savaş uçağı) geliştiren Güney Kore gibi çok daha ileri teknolojiye sahip ülkeler bile gecikmeler yaşıyor. Ama hiçbir durumda Türkiye'yi küçümsememek lazım. Bu Türk jetinin ne zaman hazır olacağından emin olamayız ama her halükarda Türkler teknolojide sıçrama yaptıklarını gösteriyor."