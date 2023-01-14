Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuşu için geri sayım! Motorları resmen takıldı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ tesislerinde basın mensuplarını ve araştırmacıları ağırladı. Kotil, Milli Muharip Uçak’ın (MMU) F-110 motorlarının TUSAŞ’ın uzman teknisyenleri tarafından 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde takıldığını açıkladı.

Kotil ayrıca MMU’nun ilk uçuşu ise fotoğrafları paylaşılan Geliştirme Test Uçağı prototipi ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Milli Muharip Uçak’ında kullanılacak olan yakıt sistemlerinin testleri de başarıyla tamamlandı. Uçakta kullanılacak hidrolik yakıtın testleri de başladı.

MMU’ndaki iç sistemlerinden yakıt ve hidrolik hattı uçağın içine entegre edildi. Türk Hava Kuvvetleri ve TUSAŞ arasında imzalanan anlaşmaya göre 2029’da TUSAŞ’ın MMU teslimatlarına başlaması hedefleniyor.

Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ’ın düzenlediği CEO’ya sor etkinliğinde öğrencilerin sorularını cevaplayan Temel Kotil, Milli Muharip Uçak’ın motorunun 25 Aralık akşamı takıldığını açıklamıştı:

"Teknisyen arkadaşlarımız MMU’nun motorunu taktılar dün akşam. Motoru takan arkadaşlar, F-16’ya 300-400 tane motor takmışlardır, bu hiç kolay bir iş değil."

Temel Kotil, "MMU’nun F-110 motorları TUSAŞ’ın uzman teknisyenleri tarafından 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde takıldı" dedi.

Temel Kotil, Milli Muharip Uçak’ın hangardan çıkışı için 18 Mart 2023 tarihine hazır olunduğunu belirtmişti:

"18 Mart tarihinde hangardan çıkarma sözümüz var. Tabi 18 Mart tarihini beklememize gerek yok. Bir çok şey öğrendik. Baya toparladık. Büyüklerimiz ne zaman tören yapmak isterse biz hazırlığımızı bitirmek üzereyiz. Başında çok zor gözüken bir iş ilerledikçe kolaylaşıyor. Bunu öğrendik.

MMU 60 kişi ile başladı. Şu anda 1300’den fazla TUSAŞ’ın mühendisi var. Diğer firmalarımızı da katarsak 2000 kişi hizmet veriyor. Tasarımda çok zorlandık ancak imalat çok hızlı ilerledi. Bu durum TUSAŞ’ın geçmiş yıllarda Airbus’a ve Boeing’e çalışması sonucu oldu."

DefenceTürk