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Teknoloji

Milli Muharip Uçak projesinde müthiş gelişme!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Demir yaptığı yazılı açıklamada TUSAŞ ile HAVELSAN'ın iş birliği için anlaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:41:00 -
Milli Muharip Uçak projesinde müthiş gelişme!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Demir yaptığı yazılı açıklamada TUSAŞ ile HAVELSAN'ın iş birliği için anlaştığını duyurdu.

İsmail Demir, MMU Geliştirme Projesi için yaptığı açıklamada, "Bu proje tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5’inci muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak" dedi.

 

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde savunma sanayi sektöründe en üst düzeyde tedbirler alındığını vurgulayan Demir, MMU'nun geliştirilmesinin süratle devam ettiğini söyledi.

Demir, HAVELSAN ve TUSAŞ'ın iş birliğiyle, eğitim ve bakım simülatörleri, yazılım geliştirme ve simülasyon gibi birçok çalışma gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milli Muharip Uçağı 'uçan bilgisayar' olacak

MMU’nun milli gurur oluşturacağını söyleyen HAVELSAN’ın bir önceki Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye’ye lig atlatacak bir proje olduğunu belirtti.

Proje sonunda ortaya çıkacak 5’inci nesil savaş uçağını dünyada yapabilen birkaç ülke bulunduğunu belirten ve o ülkeler arasında Türkiye'nin de yerini alacağını söyleyen Atalay, “Uçağın hangardan çıkışı için 2023 yılı öngörülüyor. İstenen noktaya gelmesi için uzun yıllar çalışacağımız bir proje. 5’inci nesil olması dolayısıyla ‘uçan bilgisayar’ diyebileceğimiz bir ürün. 20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde koşacağı, yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağı bir uçan bilgisayar. Dolayısıyla HAVELSAN’ın projenin ana oyuncularından biri olması çok doğal.” dedi.

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Yorumlar

Tr.

Habere öyle başlık atmışsınızki; böyle haberi okumayacağım.
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