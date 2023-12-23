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Teknoloji Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili dünyayı sallayacak duyuru! O tarihte çift motoru ile ilk uçuş için geliyor
Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili dünyayı sallayacak duyuru! O tarihte çift motoru ile ilk uçuş için geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-23 23:20:00 -
Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili dünyayı sallayacak duyuru! O tarihte çift motoru ile ilk uçuş için geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak Kaan Türkiye 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Kaan ile ilgili bir açıklama yaptı. KAAN'ın o tarihte ilk uçuşunu yaparak gökyüzü ile buluşması bekleniyor.

Türkiye, savunma ve havacılık alanında tarihi günlerden birini yeni haftada yaşayacak. Milli muharip uçak KAAN'ın 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yaparak gökyüzü ile buluşması bekleniyor. KAAN ile Türkiye 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.

Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN!

Türkiye'nin en iddialı teknoloji projesi olarak nitelendirilen milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu için gözler yeni haftada olacak.

TRT Haber'in haberine göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN'ın, 27 Aralık'ta gök vatandaki yerini alması planlanıyor.

KAAN 17 Mart'ta hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.
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SES HIZININ 1,8 KAT ÜZERİNE ÇIKABİLECEK

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK OLUŞTURACAK
Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark oluşturacak.

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