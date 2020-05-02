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Teknoloji

Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi için TUSAŞ ile HAVELSAN iş birliği yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi'nde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile HAVELSAN'ın iş birliğine imza attığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:31:00 -
Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi için TUSAŞ ile HAVELSAN iş birliği yaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde savunma sanayi sektörünün, tedbirleri en üst seviyede uygulayıp faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) geliştirilme çalışmalarının da hız kesmeden sürdürüldüğünü, bu proje kapsamında TUSAŞ ile HAVELSAN'ın iş birliğine imza attığını belirtti.

TUSAŞ ile HAVELSAN'ın iş birliğiyle, yazılım geliştirme, simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri gibi birçok çalışma gerçekleştireceğine işaret eden Demir, "MMU'nun Geliştirilmesi Projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ ve HAVELSAN arasındaki iş birliği, gömülü eğitim/simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri ve çeşitli alanlarda verilecek mühendislik desteği (Virtual Test Environment, proje seviyesi yazılım geliştirme ve siber güvenlik) konularını kapsıyor.

 

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