Milli Muharip Uçağı nedir? Milli Muharip Uçağı ne zaman kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Peki, Milli Muharip Uçağı ne zaman kullanılacak?

Milli Muharip Uçağı nedir?

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yıllarda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı beşinci nesil jet muharip uçak projesidir.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 15 Aralık 2010 tarihindeki toplantısında; Hava Kuvvetleri Komutanlığının 2020’li yıllardan sonraki jet eğitim uçağı ve savaş uçağı ihtiyacının ulusal olanaklarla geliştirilme projesi olarak ilk aşamada kavramsal tasarım yapılması için TUSAŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. Jet eğitim uçağı projesi kapsamında Hürjet, avcı uçağı projesi kapsamında da TUSAŞ MMU geliştirilmektedir.

5. Nesil savaş uçakları sınıfında, sahip olacağı aviyoniklerle ve radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek, radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olması amaçlanan TF-X'in 2011 yılı itibarıyla TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış olup kavramsal tasarım çalışmaları 29 Eylül 2013'te tamamlanmıştır.

Jet Eğitim Uçağı ve Muharip Uçak ihtiyacına yönelik olarak;

Hava Kuvvetleri Komutanlığı harekât ihtiyaçlarının belirlenmesi,

Gereksinimlerin analizi çalışmaları ve bunları karşılayan

Uçağın ve sistemlerinin kavramsal tasarımı,

Milli imkân ve kabiliyetler ile yapılabilirliğin araştırılması ve

Uluslararası işbirliği modelleri başlıklarında çalışılacaktır.

SSİK, maliyeti yüksek olmasına karşın, boyu diğerlerinden daha uzun olan, daha fazla silah yükü taşıyabilen, daha yüksek hızlara ve menzile ulaşabilen çift motorlu modelin tercih edilmesi gerektiğini belirtilmiştir.

Dönemin İngiltere başbakanı Theresa May, Ocak 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında BAE ve TUSAŞ yetkilileri, BAE'nin uçakları geliştirme konusunda yardım sağlaması için yaklaşık 100 milyon sterlin tutarında bir anlaşma imzalamıştır.

Milli Muharip Uçağı ne zaman kullanılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Muharip Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi) Bu merkez, Milli Muharip Uçak projemizin kalbi olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025'te ilk uçuşunu yapacak Milli Muharip Uçağımız, Hava Kuvvetleri'mizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır." açıklamasında bulundu.