Milli muharip uçağı KAAN’ın lastikleri de yerli ve milli!

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, Türkiye’nin savunma sanayisinin millileştirilmesine katkı sunmaya devam ediyor. Askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yönelik özel vasıflı lastiklerin üstün standartlarda üretimini yapıyor. Savunma sanayi ve havacılık alanındaki stratejik projeler için lastik geliştirilmesini sağlıyor. Hürkuş, Hürjet, Anka, Anka S, Aksungur, Bayraktar TB2 ve TB3, Akıncı ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma projelerinde kullanılan Petlas lastikleri, son olarak milli teknolojiyle geliştirilen en yeni milli muharip uçağı KAAN’da da tercih edildi. Uçak lastiklerine uluslararası birçok test metodunda test yapabilme kabiliyetine sahip Lastik Deney Laboratuvarı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon Sertifikasına layık görülen Petlas’ın lastiklerinin kullanıldığı KAAN, ilk uçuşu ile tam not aldı.

“Dışa bağımlılığı en aza indiriyoruz”

Petlas lastiklerinin tabi tutuldukları testlerden başarı ile geçerek savunma sanayisi için kritik olan tüm kriterleri karşılamalarıyla ön plana çıktığını belirten AKO Grup Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, “Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini almasını sağlayan KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Petlas olarak, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumumuzla dışa bağımlılığı en aza indiren katkılarımızdan dolayı çok mutluyuz. Hem metrekare hem de ürün çeşitliliği olarak Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikamızda sadece askeri lastiklerimizle değil, binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına ve traktörlerden iş makinelerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 80 farklı desen ve 2 bin 500’den fazla ebatta üstün nitelikli lastik üretiyoruz. Şu anda Türkiye’den en çok lastik ihraç eden lastik üreticisi pozisyonundayız” diye konuştu.