  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemen’de esir takası! 12 kişi serbest bırakıldı
Dalış okullarının tarihi belli oldu
Hatay rahat nefes aldı! İlk sonuçlar geldi
O ilde silah ve mühimmat ele geçirildi
Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu
Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü ayağında İtalya'daki ikinci yarışta birinci oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 16:25:00 -
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da birinci oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İtalya'nın 4.2 kilometre uzunluğa sahip Misano Dünya Pisti "Marco Simoncelli"de ikinci yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

İtalya yarışını kazanan milli sporcu Toprak, ay-yıldızlı bayrakla Misano Dünya Pisti'nde tur attıktan sonra podyumdaki yerini alarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Bu yılki ilk birincilik zaferine Misano'da ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK'de genel klasmanda 129 puanla ikinci sıraya yükseldi. Toprak, birinci sırada 149 puana sahip Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını da 20'ye indirdi.

Yarışı, Michael Ruben Rinaldi ikinci, Jonathan Rea ise üçüncü sırada bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Toprak'a her zaman güveniyoruz ve İtalya'da güvenimizi boşa çıkarmadı. Her üç yarışta da ödül kürsüne çıkarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Genç sporcumuz bu sene şampiyonluk hedefiyle yarışlara çıkıyor. İnşallah sezon sonunda Toprak'ı şampiyonluk kürsüsünde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay