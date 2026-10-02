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Spor Milli motosikletçi Japonya'da piste çıkacak
Spor

Milli motosikletçi Japonya'da piste çıkacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Milli motosikletçi Japonya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu MotoGP'de sezonun 16. yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde yarışacak.

Japonya'nın Tochigi eyaletindeki 4,8 kilometrelik Motegi Pisti'nde gerçekleştirilecek 16. etabın sıralama turları, yarın TSİ 04.50'de, sprint yarışı ise TSİ 09.00'da yapılacak.

Yarış, 4 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de 24 tur üzerinden koşulacak.

MotoGP tarihinin ilk Türk motosikletçi ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 15 etapta topladığı 18 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 306

2. Marc Marquez (İspanya): 294

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 264

4. Pedro Acosta (İspanya): 234

5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 230

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

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