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Spor Milli motosikletçi Hollanda yarışını tamamlayamadı
Spor

Milli motosikletçi Hollanda yarışını tamamlayamadı

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Milli motosikletçi Hollanda yarışını tamamlayamadı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Hollanda yarışını yaşadığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 10. ayağını tamamlayamadı.

Drenthe bölgesindeki 4,5 kilometrelik TT Assen Pisti'ndeki yarış, 22 tur üzerinden yapıldı.

ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 19. cepten başladığı yarışın 17. turunda yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı.

Kolombiyalı sürücü David Alonso yarışın son metrelerinde İspanyol Manuel Gonzalez'i geçerek birinci oldu. Avustralyalı pilot Senna Agius ise üçüncü sırada yer aldı.

Milli motosikletçiler hafta sonu 5 ülkede yarışacak
Milli motosikletçiler hafta sonu 5 ülkede yarışacak

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Milli motosikletçiler hafta sonu 5 ülkede yarışacak

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