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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'daki yarışı tamamlayamadı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:49:37 -
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'daki yarışı tamamlayamadı

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenen Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Andalucia (Endülüs) Grand Prix'sinde düşerek yarışı tamamlayamadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, İspanya'nın Jerez-Angel Nieto pistinde yapıldı.

Moto3 sınıfında mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü'nün, bitime 4 tur kala düşerek yarışı tamamlayamadığı belirtilirken, "Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, yarışa 14. sırada start aldı. 22 turluk yarışın ilk bölümünde ön gruptan kopmayan sporcumuz, ilerleyen turlarda 7. sıraya kadar yükseldi. Yarışın bitimine 4 tur kala düşen Deniz Öncü, Andalucia (Endülüs) Grand Prix'sini puansız kapattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli motosikletçi Deniz Öncü, yarışı yarıda bırakmış olsa da gelişiminden memnun olduğunu söyledi.

Yarışın başında gergin olduğunu anlatan Öncü, "İyi start aldık. Birkaç hata yaptım ve başka bir sürücü ile yakın temastan kurtuldum ama birkaç pozisyonu kaybettim. Genel olarak yarış benim için iyiydi. Çünkü ön gruptaydım ve en iyilerle mücadele edebildim." şeklinde görüş belirtti.

Öncü, yarışın bitimine dört tur kala başka bir sürücünün kendisine çarptığını vurgulayarak, "Arka frenle motosikletimi kontrol etmeye çalıştım. Bu yüzden düştüm ve yarış benim için maalesef sona erdi. Ama gelişimimden oldukça memnunum. Zirvede olabileceğimi gördüm. Çalışmaya devam etmem gerekiyor. Ekibim çok çalışıyor. Bana iyi bir motosiklet hazırladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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