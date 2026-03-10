Fenerbahçe Kosovalı golcünün peşinde
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Hoffenheim'da forma giyen Fisnik Asllani ile ilgilendiği ve Kosovalı golcü için Chelsea'nin de devrede olduğu belirtildi.
Devre arasında Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun ve Jhon Duran ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Angers'den Sidiki Cherif'i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli takımda forvet pozisyonunda bulunan tek isim Sidiki Cherif konumunda. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Hoffenheim'dan Fisnik Asllani ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde santrafor transferi konusunda birden fazla hamlede bulunması beklenirken Kosova basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Kosovan Football'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'daki performansıyla dikkat çeken Fisnik Asllani ile ilgileniyor.
Asllani ile Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Chelsea'nin de ilgilendiği ve yaz transfer döneminde her iki takımın da transfer için hamle yapmasının beklendiği bildirildi.
23 yaşındaki Almanya doğumlu Kosovalı golcü bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 9 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.
Almanya alt yaş kategorilerinde forma giyen Asllani, milli takım tercihini Kosova'dan yana kullandı ve ülkesinin milli takımında 12 maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırdı.
