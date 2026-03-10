  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti Siyonist terörün ve sarı çiyanın eseri: İran'da katledilenlerin 206'sı kadın ve çocuk Dikkat eviniz gözleniyor olabilir: 7 bin haneye sızdılar! Oyak Renault’dan dördüncü büyük adım! Dacia Striker Türkiye’de hayata geçiyor İran’dan bomba iddia! ‘Netanyahu öldü ya da yaralandı’ Uludağ'ın hakimi JAK timi destan yazdı İran savaşı sürerken Türkiye yeni silahını çıkardı: Saniyede 150 mermi atıyor, hedefi cayır cayır yakıyor Hürmüz Boğazı ile ilgili ürküten çıkış! 'Mümkün değil' diyerek dünyaya ilan ettiler
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe Kosovalı golcünün peşinde
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe Kosovalı golcünün peşinde

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Hoffenheim'da forma giyen Fisnik Asllani ile ilgilendiği ve Kosovalı golcü için Chelsea'nin de devrede olduğu belirtildi.

#1
Foto - Fenerbahçe Kosovalı golcünün peşinde

Devre arasında Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun ve Jhon Duran ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Angers'den Sidiki Cherif'i kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli takımda forvet pozisyonunda bulunan tek isim Sidiki Cherif konumunda. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Hoffenheim'dan Fisnik Asllani ile ilgilendiği iddia edildi.

#2
Foto - Fenerbahçe Kosovalı golcünün peşinde

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde santrafor transferi konusunda birden fazla hamlede bulunması beklenirken Kosova basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Kosovan Football'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'daki performansıyla dikkat çeken Fisnik Asllani ile ilgileniyor.

#3
Foto - Fenerbahçe Kosovalı golcünün peşinde

Asllani ile Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Chelsea'nin de ilgilendiği ve yaz transfer döneminde her iki takımın da transfer için hamle yapmasının beklendiği bildirildi.

#4
Foto - Fenerbahçe Kosovalı golcünün peşinde

23 yaşındaki Almanya doğumlu Kosovalı golcü bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 26 karşılaşmada 9 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

#5
Foto - Fenerbahçe Kosovalı golcünün peşinde

Almanya alt yaş kategorilerinde forma giyen Asllani, milli takım tercihini Kosova'dan yana kullandı ve ülkesinin milli takımında 12 maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde büyük acı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "Bir helikopterin düşmesi sonucu 2 asker yaşamını yitirdi" açıklamasını yaptı.

4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var
Gündem

4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 4 milletvekili hakkında 5 yeni dok..
Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başlad..
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica verilmesi için Avustralya Başbakanı Antho..
Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor
Dünya

Dünyaya rezil oldular: İsrail şimdi de sokaktaki kameraları kırarak yıkımı gizlemeye çalışıyor

İran’ın füzeleri ile 3 yıldır bombaladıkları Gazze’ye dönen terör devleti İsrail, başta Tel Aviv’deki yıkımı gizlemek önce basına sansür ard..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23