Milli maçta skandal! Türk bayrağı yaktılar!

Yunanistan ile Estonya UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Estonya'nın Yunanistan'ı 1-0 yendiği maçta Yunan taraftarlar büyük bir skandala imza attı.

Ellerinde Yunan bayrağı ile takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar Türk bayrağını ateşe verdi. Bu esnada hiçbir güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmemesi de dikkat çekti.