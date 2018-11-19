Milli maçta skandal! Türk bayrağı yaktılar!
Yunanistan ile Estonya arasında oynanan milli maçta provokasyon peşinde koşan bir grup Yunan taraftarlar, tribünde Türk bayrağı yaktı.19 Kasım 2018 Pazartesi 11:54
Yunanistan ile Estonya UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Estonya'nın Yunanistan'ı 1-0 yendiği maçta Yunan taraftarlar büyük bir skandala imza attı.
Ellerinde Yunan bayrağı ile takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar Türk bayrağını ateşe verdi. Bu esnada hiçbir güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmemesi de dikkat çekti.
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