Milli maçları ne zaman? Milli maç ne zaman hangi kanalda?
Milli maçlar ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Eleme maçlarında Türkiye; Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? Norveç Türkiye maçı ne zaman?
A Milliler, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak.
Milli maçları ne zaman? Milli maç ne zaman hangi kanalda?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 24 Mart'taki Türkiye-Hollanda müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.
Milli Takım aday kadrosu
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Savunma: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare, Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)
Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)