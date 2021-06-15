Milli maç saat kaçta? Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta?
Milli maç canlı izle | EURO 2020 A Grubu'nda yer alan Türkiye ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman?
Canlı maç izle | Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran Cuma günü Türkiye İtalya maçıyla başladı. Türkiye ilk maçında İtalya’ya 3-0 yenildi. Ay-yıldızlılar ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milli maç saat kaçta? Türkiye Galler maçı ne zaman saat kaçta?
Türkiye Galler maçı 16 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'de oynanacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Türkiye Galler maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.
A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford).
Sağlık
Aşı olduktan sonda ilaçlarımı kullanabilir miyim? Düzenli ilaç kullananlar aşıdan sonra ne yapmalı?