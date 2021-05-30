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Spor Milli maç ne zaman? Türkiye Gine maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Milli maç ne zaman? Türkiye Gine maçı ne zaman saat kaçta?

Milli maç canlı izle | EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Gine ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Türkiye Gine maçının ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Gine maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 14:50:00 -
Milli maç ne zaman? Türkiye Gine maçı ne zaman saat kaçta?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Türkiye, özel maçta Gine ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? Türkiye Gine maçı ne zaman saat kaçta?

Antalya Stadı'nda oynanacak Türkiye-Gine maçı saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak. Türkiye-Gine maçını Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev yönetecek.

Öte yandan Türkiye ilk kez Gine ile karşılaşacak. Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ve milliler, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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