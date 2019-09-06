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Milli maç ne zaman? Türkiye Andorra maçı saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinde Andorra ile karşılaşacak. Karşılaşmaya kısa süre kala maçla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman? Türkiye Andorra maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

06 Eylül 2019 Cuma 22:28
Milli maç ne zaman? Türkiye Andorra maçı saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinde Andorra ile karşılaşacak. Karşılaşmaya kısa süre kala maçla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Türkiye Andorra maçı ne zaman? Türkiye Andorra maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Andorra milli maçı 7 Eylül Cumartesi akşamı(Yarın) saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye 573. maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, Andorra ile yarın oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçıyla 573. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 572 müsabakada 217 galibiyet aldı, 222 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde yaptığı 56 maçta 28 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu - A Milli Takım, Andorra karşılaşmasıyla yaklaşık 4 yıl 10 ay sonra resmi bir maçta İstanbul'da sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Andorra ile yarın yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 573. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 301'i resmi, 271'i özel 572 maçta, biri hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 244'ü deplasmanda, 248'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 754 gol attı, kalesinde 822 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 572 karşılaşmanın 491'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 22:28
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