Milli kripto para için geri sayım

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin kriptopara için girişim başlattığını açıkladı. Çalışmanın uzun zaman alacağını belirten Kaan, küresel para krizine karşı digital paranın tartışılması gerektiğini söyledi. Kaan, kıymet olarak altına dayalı bir değer sisteminin kurulabileceğini söyledi. Küresel dolar krizine karşı Kaan, Türkiye’nin altın elmasla ticaretin yapılabildiği Serbest Finans Merkezleri kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

MÜSİAD 17. EXPO kapsamında gerçekleştirelecek IBF etkinliğinde kripto paralar masaya yatırılacak. Küresel sistemdeki dolar krizine karşı dijital paraların geleceği konuşulacak. Etkinlik öncesi Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Abdurrahman Kaan küresel sistemde doların egemenliği ve ona karşı alternatif paraların kullanımı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sistemin alt yapı çalışması başladı

Kripto paraya ilişkin altyapı çalışmaların başladığını ifade eden Kaan, ”Ama tabi bu hemen olacak bir şey değil” dedi. Kürsel yaşanan para krizine karşı barterı gündeme getirdiklerini belirten Kaan, “Biz barter dış ticaretini söylemiştik. Para sıkıntısı yaşayanlar için barterla dış ticareti gündeme getirmiştik. Şimdi de dijital parayı gündeme getiriyoruz” dedi. Kaan, dolar krizine karşı dijital paranın geleceğini IBF etkinliğinde tartışılacağını söyledi. Kaan, krizin pençesindeyken ilk devlet destekli kripto para projesi olan Petro’yu başlatan Venezuelayı örnek verdi.

Dolar bağımlılığından kurtulmak için

Kaan,“Venezuela petro diye dijital para çıkarttı. Ama neye karşılık petrole karşılık. Petrol rezervini gösteriyor. Dünyanın en zengin petrol kaynakları Venezuela’da. Kaynakların(dünya) yüzde 20’si. Şu andaki kaynakları ile Suudi Arabistan’ı geçiyor. Siz onunla (kripto para) birlikte ticaret yaptığınız zaman dolar bağımlılığından kurtuluyorsunuz” ifadesini kullandı.

Bor efsane altına dayalı bir digital para sistemi kurulabilir

MÜSİAD Başkanı Abdurahman Kaan, digital para için temel bir kaynak oluşturulması gerekliliğine dikkat çekti. Kaan, “Bizim ileriye dönük bir kaynak oluşturmamız lazım” dedi. Bu anlamda borun gündeme geleceğini ama borun bir efsane olduğunu söyleyen Kaan, “Bor efsane. Bora dayalı olması mümkün gözükmüyor. Altına dayalı yapmak gerekiyor” diye konuştu.

Altınla ticaret yapılacak merkezler kurulmalı

Türkiye’nin dolar bağımlılığından kurtaracak bazı adımlar atması gerektiğini söyleyen Abdurrahman Kaan, digital para sistemi için stratejik yol haritası ile bunun desteklenemsi gerektiğini söyledi. Kaan, “Bizim önceliklerimiz var. Serbest Finas Bölgeleri oluşturmamazı lazım. Altın elmas gibi değer olarak görebildiğimiz bunlarla ticaretin yapılabileceği yerler olmalı. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım” dedi.