0553 313 94 23

Milli kick boksçu cinayetten tutuklandı

Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve 1 şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Eylül 2019 Salı 08:50
Milli kick boksçu cinayetten tutuklandı

Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve 1 şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin’in arkadaşlarından olan 1 şüpheli ise yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir eğlence mekanından çıktığı sırada kendilerine laf attığı gerekçesiyle yanlarından geçen 2 motosikletliyle kavga etmiş ve motosikletlileri feci şekilde dövmüştü. Bunun üzerine olay yerinden kaçan 2 kişiyi takip eden Şahin, 24 yaşındaki Ömer Özdemir’i yakalayıp bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetmişti.


Olayın ardından Berke Şahin ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, polis eşliğinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.



“Psikolojim iyi değil”


Savcılık ifadesi alınan Berke Şahin, maktulün kendisine küfür ettiğini ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek, “Psikolojim iyi değildir, kendimi iyi hissetmiyorum” dedi.


Savcılık sorgularının ardından şüpheli Berke Şahin ve Tevfik K. “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle, Okan C. ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



“Pişmanım”


Berke Şahin mahkeme sorgusunda, “Ben maktul Ömer Özdemir’i tanımıyorum. Tevfik K. benim arkadaşım olur. Olay gecesinde kız arkadaşımla Moda barlar sokağında yürüyorduk. Ben olayla ilgili ayrıntılı ifademi emniyette verdim. Şu anda kendimi psikolojik olarak iyi hissetmediğimden dolayı ifademi tekrar ediyorum. Böyle bir olaydan dolayı üzgün ve pişmanım” diye konuştu.


Şüpheli Tevfik K. ise, “Berke’yi 3 senedir tanıyorum. Olay günü iş çıkışı sokaktaydım. Bir barın güvenlik görevlisiyim. Bir şahsın küfür ederek gittiğini ve Berke’nin de peşinden gittiğini gördüm. Berke’nin yanlış bir şey yapmasından çekindiğim için peşlerinden gittim, sokağın oradan ilerleyip bekçi kulübüne giriş yaptı. Çıktığında elinde kesik olduğunu söyledi. Ben de ikisinin arasına girmeye çalıştım. Maktulü kendi arabama aldım. Engellemek amacıyla vücudumu araya soktum, ben maktule kesinlikle vurmadım ancak araya girmem vurma olarak gözükebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.



Milli kick boksçu ve arkadaşı tutuklandı


Sorgu işleminin ardından Berke Şahin ve Tevfik K., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Okan C. ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri duyurdu! Aranan 946 kişi yakalandı
    1. İçişleri duyurdu! Aranan 946 kişi..
    2. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    3. (Özel) Büfede şakalaşma sonucu çıkan..
    4. Okul servislerinde aranan 946 kişi..
    5. Uğur Böceği kurs kayıtları başlıyor
    6. Elazığ’da, ‘Önce Aile’ konferansı
    7. Döviz kurları
    8. Kırtasiyelerde yoğun mesai
    9. ETÜ’de dijital dönüşüm başladı
    10. Brent petrolün varili 63,03 dolar
    11. (Özel haber) Göçmenler Van’da..
    12. Okullar ne zaman ara tatile girerecek?..
    13. Yüzme milli takımlarına tanıtım..
    14. İçişleri Bakanlığının okul servis..
    15. YKS adayları için "ek yerleştirme"..
    16. FETÖ’nün ’mahrem asker abilerine’..
    17. PKK'ya ağır darbe! Öldürülen terörist..
    18. İstanbul polisinden okul çevrelerinde..
    19. Elektrik tellerine çarpan kuşlar..
    20. Analar görevini yapıyor, şimdi gözler..
    21. Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim..
    22. Anadolu Selçuklu kenti Kalehisar’daki..
    23. Otobüs bileti alarak İstanbul’a gitmek..
    24. Arjantin’de Maradona çılgınlığı!
    25. FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon
    26. Günlük elektrik üretim ve tüketim..
    27. Serbest piyasada döviz fiyatları
    28. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    29. Kuzey Kore, kısa menzilli füze denedi
    30. Söke’de çalınan minibüs bulundu
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    'Benim için Erdoğan 1 numaradır'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu