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Spor Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 12:22:13 -
Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Serap Özçelik Arapoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli sporcu, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile Hilal", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin", haber kategorisinde ise Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Serap Özçelik Arapoğlu, Anadolu Ajansının çalışanlarına başarı diledi.

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