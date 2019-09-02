0553 313 94 23

Milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti

- Milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, olimpiyatlara kota veren şampiyonalarda başarı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor- Serap Özçelik Arapoğlu: "Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek"

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:23
Milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti


SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, olimpiyatlara kota veren şampiyonalarda başarı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Serap Özçelik Arapoğlu, küçüklüğünde jimnastiğe merakı olmasına rağmen arkadaşının tavsiyesiyle 12 yaşında karateye başladı.

Milli sporcu, kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler kazandı.

Milli takım kadrosuna 2005 yılında giren 2005-2006'da ümitler Avrupa şampiyonluğuna, 2007'de gençler dünya şampiyonluğuna ve 2008'de gençler Avrupa üçüncülüğüne ulaşan Serap Özçelik, sonraki süreçte de katıldığı uluslararası turnuvalarda Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etti.


- "Olimpiyat vizesi için iyi dereceler elde etmek gerekiyor"


Milli takımın Sakarya'daki kampında 50 kilo kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Serap Özçelik Arapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini koruma amaçlı başladığı karate sporunu 19 yıldır yaptığını, 14 yıldır da milli formayı terlettiğini söyledi.

Karatenin kontrol isteyen bir spor olduğunu ifade eden milli karateci, "Tekniğin ne kadar kuvvetli, ne kadar güçlü olursan olsun, kontrol gereken bir branş. Biz salona geldiğimizde bayrağımıza, hocamıza ve arkadaşlarımıza selam veriyoruz. Karate saygı, disiplin ve özveri gerektiren bir spor. Bu sebeple gençler, çocuklar ve kadınlar rahatlıkla yapabilir." diye konuştu.

Serap Özçelik Arapoğlu, olimpiyatlara kota veren organizasyonlarda iyi dereceler elde edilmesi gerektiğini kaydetti.

Takımda her sporcunun ilk hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu dile getiren Serap Özçelik, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için yoğun şekilde çalıştığını aktardı.

Serap Özçelik Arapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmeyi çok istediklerini vurgulayarak, "Bu, 2020'de inşallah bize nasip olacak. İlk hedefim olimpiyatlara katılabilmek. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Karate branşında madalya sayısı olarak ülkemizi en üst tavana sıçratmak istiyoruz. Olimpiyatlara katılabilirsek en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:23
  1. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  2. A Milli Karate Takımı
  3. hedef
  4. Milli Karateci
  5. Serap Özçelik Arapoğlu
  6. spor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?
    1. Hemoroidin bitkisel tedavisi nedir?
    2. Erzurum’da proje şenliği
    3. "Beklentimiz, İdlib Mutabakatı'nın..
    4. Pakistan'da BM ofisi önüne "Sokağa..
    5. Bitlis’te 9 ilin katılımıyla çayır..
    6. Eşinin evine silahla gelen koca..
    7. İspanya'da tribüne atlayan boğa 17..
    8. "Hair of İstanbul olarak ’Alın..
    9. Galatasaray, Lemina’yı KAP’a bildirdi
    10. Galatasaray, Lemina için görüşmelere..
    11. Diagne'den Galatasaray'a veda mesajı!
    12. Başsavcı Yurdagül’den yeni adli yıl..
    13. İngiltere'de çevreci aktivistler..
    14. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden 129..
    15. Başbakan istifa etti!
    16. AK Parti'de büyük revizyon için tarih..
    17. "Apollonia Mozaik Çalıştayı" sona erdi
    18. Yeni yönetmeliğin detayları MÜSİAD’da..
    19. Van’da fuar günleri başlıyor
    20. Hırsızlık çetesine nefes kesen..
    İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak