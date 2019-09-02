Milli karateci gözünü olimpiyatlara dikti





SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, olimpiyatlara kota veren şampiyonalarda başarı elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Serap Özçelik Arapoğlu, küçüklüğünde jimnastiğe merakı olmasına rağmen arkadaşının tavsiyesiyle 12 yaşında karateye başladı.

Milli sporcu, kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonalarda dereceler kazandı.

Milli takım kadrosuna 2005 yılında giren 2005-2006'da ümitler Avrupa şampiyonluğuna, 2007'de gençler dünya şampiyonluğuna ve 2008'de gençler Avrupa üçüncülüğüne ulaşan Serap Özçelik, sonraki süreçte de katıldığı uluslararası turnuvalarda Avrupa ve dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etti.





- "Olimpiyat vizesi için iyi dereceler elde etmek gerekiyor"





Milli takımın Sakarya'daki kampında 50 kilo kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Serap Özçelik Arapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini koruma amaçlı başladığı karate sporunu 19 yıldır yaptığını, 14 yıldır da milli formayı terlettiğini söyledi.

Karatenin kontrol isteyen bir spor olduğunu ifade eden milli karateci, "Tekniğin ne kadar kuvvetli, ne kadar güçlü olursan olsun, kontrol gereken bir branş. Biz salona geldiğimizde bayrağımıza, hocamıza ve arkadaşlarımıza selam veriyoruz. Karate saygı, disiplin ve özveri gerektiren bir spor. Bu sebeple gençler, çocuklar ve kadınlar rahatlıkla yapabilir." diye konuştu.

Serap Özçelik Arapoğlu, olimpiyatlara kota veren organizasyonlarda iyi dereceler elde edilmesi gerektiğini kaydetti.

Takımda her sporcunun ilk hayalinin olimpiyatlara katılmak olduğunu dile getiren Serap Özçelik, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için yoğun şekilde çalıştığını aktardı.

Serap Özçelik Arapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılabilmeyi çok istediklerini vurgulayarak, "Bu, 2020'de inşallah bize nasip olacak. İlk hedefim olimpiyatlara katılabilmek. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Karate branşında madalya sayısı olarak ülkemizi en üst tavana sıçratmak istiyoruz. Olimpiyatlara katılabilirsek en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.