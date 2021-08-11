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Spor Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ta!
Spor

Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok transferinde mutlu sona ulaştı. Turuncu-lacivertli ekiple 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, milli kaleciye 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:54:00 -
Milli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'ta!

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş transfere hız verdi. Alex Teixeira ve Ghezzal transferlerinden sonra siyah-beyazlılar şimdi de milli kaleci Mert Günok'la anlaşmaya vardı.

Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş, Mert Günok'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer için Başakşehir'e 1 milyon euro ödeyecek. Milli kaleciyle 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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