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Spor Milli judocu yarı finalde
Spor

Milli judocu yarı finalde

Yeniakit Publisher
2024-07-27 14:23:00 -
Milli judocu yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mindere çıkan milli judocu Salih Yıldız yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün müsabakaları sürüyor. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie ile karşı karşıya geldi.

Rakibini waza-ari puanlarıyla yenen 23 yaşındaki Salih Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaştı.

Dünya iki numarasını yendi

Dünya iki numarası Sardalashvili'yi 1-0 ile geçen Salih adını yarı finale yazdırdı.


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