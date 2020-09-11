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Aktüel Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, tutuklandı.
Aktüel

Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:46:39 -
Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, tutuklandı.
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