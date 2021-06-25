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Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Kars'ta operasyon

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 14:50:00 -
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Kars'ta operasyon

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kağızman'daki Çemçe/Madur bölgesinde PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.

Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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