Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Kars'ta operasyon
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kağızman'daki Çemçe/Madur bölgesinde PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.
Örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.