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Gündem Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismi etkisiz hale getirildi
Gündem

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı eylemin kilit ismi Halil Menci'yi etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 11:07:00 -
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstiklal Caddesi saldırısının kilit ismi etkisiz hale getirildi

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PYD/YPG’nin 13 Kasım 2022 tarihinde İstanbul İstiklal Caddesi’nde düzenlendiği bombalı eylemin planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan Halil Menci’yi, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin de yaralandığı Taksim saldırısı failleri Ahlam Albashır Saleh ile Bilal Hassan’ı yönlendiren ve Bilal Hassan’ın yurtdışına kaçmasını sağlayan Halil Menci’nin, PYD/YPG kontrolündeki Suriye Kamışlı’da örgüt tarafından korunduğunu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğunu tespit etti.

Özel ekiple nokta operasyon

MİT özel operasyon ekibince hassas bir şekilde takip altına alınan Halil Menci, 22 Şubat 2023 tarihinde Kamışlı’da gerçekleştirilen başarılı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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Yorumlar

KARADAGLI

DUNYA BIR PISLIKTEN KURTULDU COK DA IYI OLDU BUTUN TERORISTLER OGRENECEKSINIZ ESKI TURKIYE YOK ARTIK NEREDE SAKLINIRSANIZ SAKLANIN HEPINIZI ETKISIZ HALE GETIRECEGIZ TSK VE OZELLIKLE MILLI ISTIHBARAT TESKILATINA BASARILAR DILERIM ALLAH RAZI OLSUN SIZLERDEN .

iyi haber

darısı gandildeki fare ve yarasa larin basina
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