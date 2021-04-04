Milli iradeyi hedef alan sözde bildiriye İYİ Parti'den destek
103 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan sözde bildirisine ilişkin açıklamalarda bulunan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum." dedi.
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti, Erdoğan ve milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan destek geldi.
'Altına imzamı atıyorum'
Skandal bildiriyi paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ''Bir tbp. teğmen olarak altına imzamı atıyorum. 103 amiralden Montrö ve Atatürk bildirisi.'' diyerek darbe heveslilerine destek verdi. Çıray'ın paylaşımı büyük tepki çekti.