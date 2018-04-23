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Milli imkanlarla üretilecek... Avcı-2 geliyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2021 yılında hizmete girmesini hedeflediği saldırı helikopteri ATAK-2 için Avcı-1 kaskının gelişmiş bir versiyonu tamamen yerli bir şekilde üretilecek.

23 Nisan 2018 Pazartesi 12:40
Milli imkanlarla üretilecek... Avcı-2 geliyor

ATAK helikopter pilotlarının kasklarına, helikopterin kamerası ve silah sistemlerine entegre edilmiş Kaska Entegre Kumanda Sistemi “Avcı-2” geliyor. ASELSAN ile Agusta Westland Firması tarafından daha önce ortaklaşa üretilmiş olan “Avcı-1” kasklarına göre, daha gelişmiş teknolojiyle projelendirilen “Avcı-2” tamamen milli imkanlarlar üretilecek. Savunma sanayisinde yerlileşme çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz yıl, TSK’nın gücüne güç katan Atak-1 helikopteri için Kaska Entegre Kumanda Sistemi Avcı-1 üretilmiş, son teknoloji kask sistemi pilotla helikopterin silah sistemlerinin eş zamanlı çalışmasına olanak sağlamıştı.

2021'DE HİZMETE GİRECEK

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2021’de hizmete girmesini hedeflediği saldırı helikopteri ATAK-2’ye ise kaska entegre kumanda sistemi geliştirilmiş Avcı-2’ler de katılacak. Avcı-1’lerin gösterge modülleri milli değilken, kabul aşamasında olan AVCI-2’de gösterge modülü dahil tüm sistemler yerli ve milli olacak. Avcı-1 ASELSAN ile Agusta Westland firması ortak ürünüyken, Avcı-2’yi sadece Türk savunma sanayii şirket ve mühendisleri üretecek.

PİLOTLARIN GÖZÜ OLACAK

AVCI-2 helikopter ve silah sistemlerine entegre, gece-gündüz görüntüsü, seyrüsefer, hava aracı uçuş yönetimi ile ilgili bilgi ve sembolleri pilota gösterecek, görev bilgisayarı üzerinden, top silah ve hedef tespit sistemini (FLIR) yönlendirecek, pilotun iç-dış haberleşme fonksiyonlarını yerine getirecek, pilot gözünün lazere ve başının olası darbelere karşı korunmasını sağlayacak.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ ÜRETİLECEK

Kaska Monteli Kumanda Sistemi’ni oluşturan birimlerin özgün olarak tasarlanması, ATAK helikopterine entegre edilmesi hedeflenmişti. Akşam'ın haberine göre, ATAK-1 helikopterleri için geliştirilen ve gösterge modülü dışındaki tüm sistemleri milli olan AVCI-1 sisteminin kabulü 2015 yılında tamamlanmıştı. ATAK-2 için geliştirilen AVCI-2 ise gösterge modülü dahil her şeyiyle yerli ve milli ilk kaska entegre kumanda sistemi olacak.

ENTEGRE KUMANDA

Avcı kaska entegre kumanda sistemleri saldırı helikopteri pilotları için geliştirildi. Ergonomik tasarımının yanı sıra sağladığı kullanım kolaylığı, video gösterimi ve kafa takip yetenekleriyle askeri helikopter pilotlarının iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 12:40
  1. ATAK
  2. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

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