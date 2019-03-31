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Milli İHA Anka ile Asya’da ihracat atağı

Malezya’da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi’nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarında (LIMA 2019) Türk savunma sanayisi firmaları ilgi odağı oldu.

31 Mart 2019 Pazar 11:21
Milli İHA Anka ile Asya’da ihracat atağı

Malezya’da düzenlenen Asya-Pasifik Bölgesi’nin alanında en önemli fuarı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarında (LIMA 2019)Türk savunma sanayisi firmaları ilgi odağı oldu. TUSAŞ da fuarda insansız hava aracı Anka’yı sergiliyor. Şirketin standında T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Gökbey Genel Maksat Helikopteri, Hürkuş Gelişmiş Eğitim Uçağı, Hürkuş-C Hafif Taarruz ve Silahlı Keşif Uçağı ve Milli Muharip Uçak maketleri yer alıyor. Anka Program Müdürü Erol Oğuz, yaptığı açıklamada, öncelikli hedeflerinin Anka’ya gösterilen ilgiyi satışa çevirebilmek olduğunu vurguladı. Prototipi 2013’te tamamlanan Anka’nın, 2016’da envantere girdiğini anlatan Oğuz, geçen sürede araçta birtakım değişiklikler gerçekleştirildiğini ifade ederek şu mesajı verdi: “Şu an itibarıyla 20’ye yakın Anka silahlı kuvvetler envanterinde terörle mücadele, deniz üzeri keşif gözetlemede kullanılıyor. Anka, başta Hava Kuvvetleri envanterinde olmak üzere görev yapıyor. Amacımız yıl sonuna kadar hali hazırda 17 bin saat olan uçuş saatini artırmak.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:21
  1. Malezya
  2. Asya-Pasifik Bölgesi
  3. Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarında (LIMA 2019)
  4. Türk savunma sanayisi
  5. TUSAŞ
  6. Anka
  7. T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri
  8. Gökbey Genel Maksat Helikopteri
  9. Hürkuş Gelişmiş Eğitim Uçağı
  10. Anka Program Müdürü Erol Oğuz

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