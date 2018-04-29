'Milli içecek' ayran, 12 ülkenin sofrasına girdi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye geçen yıl 3 bin 993 ton ayran ihracatı karşılığında 2 milyon 605 bin 143 dolar gelir elde etti. Bu tutar, 2016 yılında 761 bin dolar düzeyindeydi.

Türkiye'nin söz konusu dönemde ayran ihraç ettiği ülke sayısı 12 oldu. İhraç edilen ayranlar, Katar, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova, Suriye, Irak, İsrail, Afganistan, Türkmenistan, Libya, Kuveyt ve İtalya sofralarında yer buldu.

EN ÇOK İHRACAT KATAR'A

En çok ayran ihracatı ise 2 bin 574 ton ile Katar'a gerçekleştirildi. Son 5 yılda ise toplam ihracat 8,5 milyon dolara ulaştı. Bu çerçevede ayran ihracatından 2013 yılında 3 milyon 267 bin 406 dolar, 2014 yılında 1 milyon 86 bin 449 dolar, 2015 yılında 689 bin 245 dolarlık gelir elde edildi.

Türkiye'nin ayran üretimi ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,8 artışa 717 bin 334 tonu buldu. Bu yılın ocak ayında 52 bin 924, şubat ayında ise 54 bin 502 tonluk üretim gerçekleştirildi.

"SAĞLIKLI BESLENME BİLİNCİ ARTTI"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu, ayran tüketiminin son yıllarda yükseldiğine işaret ederek bunda en önemli faktörlerden birinin sağlıklı beslenme konusunda bilincin artması olduğunu söyledi.

Ayran tüketiminde özellikle yaz aylarında kışa göre yüzde 30’luk artış yaşandığını bildiren Sakkaoğlu, tüketiminin yükseliş gösterdiği bir diğer dönemin de ramazan olduğunu belirtti.

Sakkaoğlu, iç tüketimin yanı sıra dış talepte de artış olduğuna dikkati çekerek, "Geçen yıl yapılan 4 bin tona yakın ayran ihracatının parasal değeri 2 milyon 600 bin doları bulurken, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 198 artış gösterdi. İhracat yapılan ülkeler arasında en büyük payı komşuları tarafından ambargo uygulanan Katar alırken, bu ülkeyi ayran konusunda en önemli yerleşik pazarlarımız Gürcistan ve Irak takip etti" dedi.