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Milli helikopter T625 ile 10 milyar dolar tasarruf

Milli genel maksat helikopterimiz T625, yaklaşık 10 milyar dolarlık bir tasarruf da sağlayacak. Milli helikopterin göklere çıkmasıyla, sivil alanda da ambulans helikopterden yolcu taşıma helikopterine kadar pek çok alandaki büyük bir açık kapanmış olacak.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:13
Milli helikopter T625 ile 10 milyar dolar tasarruf

HASAN EĞRİGÖZ  ANKARA 

Türkiye’nin özellikle hava araçlarında yabancı ülkelere olan bağlılığını önemli ölçüde azaltacak olan T625 Genel Maksat Helikopteri önceki gün havalandı. Helikopterin yerli üretim olması ve havacılıkta her alanda kullanılması devletin kasasına da 10 milyar dolarlık tasarruf sağlayacak. TSK envanterinde de bulunan Skorsky tipi genel maksat helikopterlerinin fiyatı, opsiyonlarına göre, 35-40 milyon dolar arasında değişiyor.

Silahlı Kuvvetler’in önümüzdeki 10 yıl içinde envanterine dahil edilmesi gereken yüzlerce genel maksat helikopter ihtiyacının önemli bir bölümünü T625’in karşılaması bekleniyor. Bu da dövizin ülke içinde kalması anlamına geliyor. T625, 2 pilot ve 12 yolcu taşıma kapasitesi ile her alanda kullanılabilir olması, yakıt tasarrufu da sağlayacak.

YER TESTİNİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilip geliştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri, hem askeri hem de sivil ihtiyaçları karşılamaya yönelik kullanılacak. İlk kez 2010 yılında üretilmesi konusunda mutabakata varılan T625, 2013 yılında resmiyet kazandı. Geçtiğimiz günlerde helikopterin yerdeki pervane ve motor testleri yapıldı. Önceki gün ise yerden başarıyla havalandığı testler gerçekleştirildi. Testleri başarıyla geçen T625, bu yılın sonuna kadar ilk uçuşunu yapacak. 2021 yılından itibaren ise seri üretime geçilecek.

800 KİLOMETRELİK MENZİL

6 bin metre intifaya tırmanabilen T625, 2 pilot ve 12 yolcu kapasitesine sahip. 306 kilometrelik maksimum seyir süresine sahip helikopter, aynı zamanda hariciye yakıt tanklarının desteğiyle de 800 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyor.

HER ALANDA KULLANACAK

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri, üstün faydalı yük imkanı ve farklı konfigürasyon seçenekleri sunmayı öngörüyor. T625 helikopteri, arama-kurtarma, personel taşıma, VIP, yangınla mücadele, hava ambulans ve offshore gibi alanlarda hizmet verecek. Helikopterin, elde edilen bu başarıyla birlikte, yer ve uçuş testlerini müteakip, sertifikasyon ve kalifikasyon süreçlerinin de tamamlanmasıyla 2020'li yıllarda semadaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:13
  1. T625 Genel Maksat Helikopteri
  2. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  3. T625

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