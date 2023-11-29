Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16, Avrupa’dan ise Eurofighter savaş uçağı tedariği. Milli Güvenlik Kurulu’nda kritik başlıklar ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Beştepe'de başkanlık edecek. Toplantının en sıcak gündemi İsrail’in Gazze’ye dönük saldırıları olacak. 2. ayına yaklaşan çatışmalarda verilen insani aranın uzatılması, hatta ateşkesin sağlanması için diplomasi alanında atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi, bölgeye yardımların ulaştırılması için yapılabilecekler de MGK’nın gündeminde olacak. Öte yandan Arjantin ve Tanzanya, Hamas’ın elinde rehine durumundaki vatandaşlarının kurtarılması için Türkiye’nin kapısını çalmıştı. Hem onların hem de diğer rehinelerin sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşabilmesi için yürütülecek temaslara dair kurula bilgi verilmesi bekleniyor. Ayrıca Gazze’deki çatışmanın bölge istikrarına etkisi de mercek altına alınacak.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları da kurulun önemli gündemleri arasında. ABD'den 40 F-16 alımı ve 80 modernizasyon kiti tedariği sürecinde gelinen son durum değerlendirilecek. Avrupa’dan 40 Eurofighter savaş uçağı alımı için yürütülen görüşmeler de Milli Güvenlik Kurulu’nca incelenecek. Meclis’te devam eden İsveç’in NATO üyelik sürecinin de o toplantıda konuşulması bekleniyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında 7 Aralık'ta Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 5'inci toplantısı düzenlenecek. Toplantı vesilesiyle Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis’le de görüşecek. O toplantıya dair hazırlıklar, Ege’de sakin seyreden tansiyonun düşük tutulması ve karşılıklı güven artırıcı adımlara da MGK toplantısında parantez açılacak. Kıbrıs’ta iki devletli çözüme dair vurgunun da MGK bildirisinde yer alması bekleniyor.



Ve son olarak terörle mücadele. Hem Irak’ta hem Suriye’de hem de yurtiçinde süren terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durumun da kurul toplantısında ele alınması bekleniyor.