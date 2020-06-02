Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.

Son toplantısını 30 Ocak'ta yapan MGK, 4 aylık sürenin ardından bugün ilk kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine dikkat edildi.

Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada

Ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınacağı MGK'nın ana gündemini, Libya ve Suriye'deki gelişmeler oluşturuyor.

Ateşkesin korunduğu ancak zaman zaman rejim unsurlarını ihlalleri ve radikallerin provokasyonuna sahne olan İdlib ile ilgili olarak, MGK bildirisinde ateşkes kararına uyulması yönünde sahadaki taraflara uyarı yapılması bekleniyor. Sondaj faaliyetlerinin ısıttığı Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan Yunan tacizleri de kurul gündeminde yer alıyor.

Koronavirüs salgınının dünyaya ve Türkiye'ye etkileri ile aşı ve ilaç çalışmaları başta olmak üzere Kovid-19 da MGK'nın gündeminde önemli bir başlık olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, FETÖ ile mücadeledeki son notlar da kurulda değerlendirilecek diğer konular arasında.