Milli güvenliğin yolu siber güvenlikten geçiyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından 14-15 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Smart Future Expo için geri sayım devam ediyor.

“Dönüşerek Daha Güçlüyüz” sloganıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan zirvenin ana konuşmacısı Accenture Avrupa ve Latin Amerika, Enerji, Kamu Hizmetleri, Kimyasal ve Doğal Kaynaklar Direktörü & ICS Güvenlik Lideri Samuel Linares olacak. Linares, endüstriyel siber güvenliğin milli güvenlikteki kilit rolünü anlatacak.

Gelecek için önem taşıyor

Samuel Linares, Smart Future Expo’nun Türkiye’nin geleceği için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bilgi ve iletişim altyapıları uluslar, devletler ve toplumlar için hayati öneme sahiptir. Bu tür altyapıların ya da hizmetlerin ele geçirilmesi ya da yok edilmesi ulusal ekonomi, güvenlik, halk sağlığı ve güvenliği üzerinde geri dönüştürülemez etkilere sebep olabilir” dedi.

Akıllı Teknolojiler konuşulacak

Bakanlıkların, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sektör lideri firmaların yerlerini alacağı dev organizasyonda; Sanayinin Dönüşümü, Akıllı Şehir ve Yapı ile Girişimcilik temaları eş zamanlı olarak işlenerek bilişim, yazılım, otomasyon, elektronik ve şehircilik başta olmak üzere gelişen IoT, yapay zeka, bulut bilişim ve büyük veri gibi geleceğin dünyasını şekillendiren akıllı teknolojilere değinilecek.