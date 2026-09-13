Milli gururumuz piste çıktı! Deniz Öncü San Marino’da 22 tur boyunca nefes kesti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. ayağı olan San Marino Grand Prix'sinde ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden milli motosikletçimiz Deniz Öncü, zorlu mücadelede damalı bayrağı 20. sırada gördü. Rimini kentinde bulunan 4,2 kilometrelik efsanevi Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleşen yarışta ELF Marc VDS takımı adına piste çıkan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 22 turluk amansız yarış boyunca son ana kadar direnerek mücadelesini sürdürdü.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. ayağında İtalya'da düzenlenen San Marino Grand Prix'sini 20. tamamladı.
Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde ELF Marc VDS takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 22 turluk yarışta damalı bayrağı liderin 37.206 saniye gerisinde gördü.
San Marino'da İspanyol Manuel Gonzalez, 34 dakika 57.913 saniyelik derecesiyle birincilik, Hollandalı Collin Veijer ikincilik, Belçikalı Barry Baltus ise üçüncülük elde etti.