Milli gururumuz HÜRJET Akdeniz’i titretti! Ses duvarını aşan şanlı uçuş!

HÜRJET'in, Antalya'da iki prototiple yapılan 18 sortiyle 79 test noktası eksiksiz tamamlandı ve ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, turbofan motorlu, ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği uçağı HÜRJET'in, Antalya'da iki prototiple yapılan 18 sortiyle 79 test noktası eksiksiz tamamlandı ve ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi. TUSAŞ'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRJET gerçekleştirdiği düşük irtifa-yüksek hız testleriyle rüzgarını Akdeniz'in üstünde, Torosların eteğinde estirdi. HÜRJET'in Antalya'da iki prototiple yapılan 18 sortiyle 79 test noktası eksiksiz tamamlandı ve ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi. Milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye’nin pilot eğitim gücünü artırırken, gökyüzünde milli imzamızı daha da ileri taşımaya devam ediyor" denildi. (DHA)