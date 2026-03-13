Trump: Umarım her şey çok iyi gider! İran'a çok sert vuracağım
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın çok sert darbe vuracağını söyledi. Trump “Önümüzdeki hafta onlara çok sert bir darbe indireceğim” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Fox kanalına verdiği röportajda İran hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, "Önümüzdeki hafta onlara çok sert bir darbe indireceğim." dedi. Hürmüz Boğazı'ndaki ABD refakat gemileri hakkında da konuşan Trump, "Gerekirse bunu yaparız. Umarım her şey çok iyi gider. Neler olacağını göreceğiz" dedi.