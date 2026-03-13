İmamoğlu’nun mektubundaki gizlenen gerçekler! AK Partili vekil açıkladı

Yusuf Ahlatçı, İmamoğlu’nun şaibeli serveti ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek şu can alıcı soruları sordu:

"Villaları, kuleleri ve rüşvet çarkını neden yazmadın?"

Villa Saltanatı: "3 tane villayı 150 Milyon TL’ye nasıl aldın? Onu da mektubuna yazsaydın ya!"

Para Kuleleri: "Spor çantalarında taşınan paralardan ve onlardan yapılan para kulelerinden neden hiç bahsetmedin?"

"Spor çantalarında taşınan paralardan ve onlardan yapılan para kulelerinden neden hiç bahsetmedin?" 5 Milyon Dolarlık Rüşvet: "Alışveriş merkezlerinden istendiği iddia edilen 5 Milyon Dolarlık rüşveti galiba hatırlamıyorsun?"

"Millet senin saygısızlığını da samimiyetsizliğini de unutmadı!"

İmamoğlu’nun "çalışkanlık" ve "dürüstlük" iddialarını yerle bir eden Ahlatçı, İBB Başkanı’nın toplum vicdanını yaralayan vukuatlarını da bir kez daha hatırlattı. İstanbul’u sel götürürken yapılan kayak tatillerinden, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesinde sergilenen saygısız tavırlara, Türk katili Makarios’un heykelini dikme cüretinden, yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir kalemde nasıl sildiğine kadar pek çok konuya değinen Ahlatçı, videoyu manidar bir mesajla bitirdi:

"Yeni mektubunu bekliyoruz İmamoğlu... Tabii hatırlayabilirsen!"

Ahlatçı’nın bu "maske düşüren" paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar "Hafızamız yerinde, kimin ne yaptığını çok iyi biliyoruz" yorumlarında bulundu.