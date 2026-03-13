  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Afrika'nın bağrından yükselen Ak Parti sesi: Senegalli komedyen izleyenleri kırdı geçirdi! CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı gözaltına alındı Gaffar Yakınca’dan Nevşin Mengü’ye yaylım ateşi: Gazeteci mi yoksa operasyon aparatı mı? İzmir'de seküler terör! Ramazan ayında öz evladını rakı masasına oturttu! İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı! Müslümanlara tecavüz eden askerlere Netanyahu'dan tebrik! "Geçilmez" efsanesi çöktü: İsrail'in 'Demir Kubbesi' delik deşik! 10 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Zehra babası tarafından katledildi! Belçika'dan itiraf gibi açıklama: "Türklerden öğreneceğimiz çok şey var!"
Gündem İmamoğlu’nun mektubundaki gizlenen gerçekler! AK Partili vekil açıkladı
Gündem

İmamoğlu’nun mektubundaki gizlenen gerçekler! AK Partili vekil açıkladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Çorum’da okunan mektubuyla "dürüstlük" pozları kesen Ekrem İmamoğlu’na, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı’dan tokat gibi bir cevap geldi. Ahlatçı, paylaştığı videoda İmamoğlu’nun mektubunda bahsetmeye "cesaret edemediği" karanlık noktaları ve skandalları ardı ardına sıralayarak hafızaları tazeledi.

Yusuf Ahlatçı, İmamoğlu’nun şaibeli serveti ve belediyedeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek şu can alıcı soruları sordu:

"Villaları, kuleleri ve rüşvet çarkını neden yazmadın?"

  • Villa Saltanatı: "3 tane villayı 150 Milyon TL’ye nasıl aldın? Onu da mektubuna yazsaydın ya!"

  • Para Kuleleri: "Spor çantalarında taşınan paralardan ve onlardan yapılan para kulelerinden neden hiç bahsetmedin?"
  • 5 Milyon Dolarlık Rüşvet: "Alışveriş merkezlerinden istendiği iddia edilen 5 Milyon Dolarlık rüşveti galiba hatırlamıyorsun?"

"Millet senin saygısızlığını da samimiyetsizliğini de unutmadı!"

İmamoğlu’nun "çalışkanlık" ve "dürüstlük" iddialarını yerle bir eden Ahlatçı, İBB Başkanı’nın toplum vicdanını yaralayan vukuatlarını da bir kez daha hatırlattı. İstanbul’u sel götürürken yapılan kayak tatillerinden, Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesinde sergilenen saygısız tavırlara, Türk katili Makarios’un heykelini dikme cüretinden, yoldaşı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir kalemde nasıl sildiğine kadar pek çok konuya değinen Ahlatçı, videoyu manidar bir mesajla bitirdi:

"Yeni mektubunu bekliyoruz İmamoğlu... Tabii hatırlayabilirsen!"

Ahlatçı’nın bu "maske düşüren" paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar "Hafızamız yerinde, kimin ne yaptığını çok iyi biliyoruz" yorumlarında bulundu.

İmamoğlu davasında algı siyaseti "Çanak yalayan çok, "çalmadı" diyen yok!"
İmamoğlu davasında algı siyaseti “Çanak yalayan çok, “çalmadı” diyen yok!”

Gündem

İmamoğlu davasında algı siyaseti “Çanak yalayan çok, “çalmadı” diyen yok!”

İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi
İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi

Gündem

İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması
İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

Gündem

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede
Gündem

CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmada yarış atı çipi çıkmış, yapılan laboratuvar analizleri de kavurm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23