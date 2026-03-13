  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı' Afrika'nın bağrından yükselen Ak Parti sesi: Senegalli komedyen izleyenleri kırdı geçirdi! CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı gözaltına alındı Gaffar Yakınca’dan Nevşin Mengü’ye yaylım ateşi: Gazeteci mi yoksa operasyon aparatı mı? İzmir'de seküler terör! Ramazan ayında öz evladını rakı masasına oturttu! İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı! Müslümanlara tecavüz eden askerlere Netanyahu'dan tebrik! "Geçilmez" efsanesi çöktü: İsrail'in 'Demir Kubbesi' delik deşik! 10 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Zehra babası tarafından katledildi!
Gündem İran Dışişleri Bakanı: Petrol fiyatları artmaya devam edecek!
Gündem

İran Dışişleri Bakanı: Petrol fiyatları artmaya devam edecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran Dışişleri Bakanı: Petrol fiyatları artmaya devam edecek!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, petrol fiyatlarının artmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu belirterek bunun sorumlusunun ABD ile İsrail olduğunu söyledi.

İran'ın başkenti Tahran’da düzenlenen Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, burada Türk basınına açıklamalarda bulundu. Petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayan Erakçi, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor" dedi.

ABD VE İSRAİL HESAP VERMELİ

Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Erakçi, bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini belirtti.

İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen “Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda” diyen Erakçi, şu ifadeleri kullandı: “Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."

Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı!
Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı!

Gündem

Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı!

İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu
İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu

Gündem

İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu

Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!"
Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!"

Gündem

Trump'tan İran'a ağır tehdit! "Onları öldürmek ne büyük onur!"

İran’da miting alanı bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi
İran’da miting alanı bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi

Dünya

İran’da miting alanı bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi

İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!
İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!

Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı: Mücteba Hamaney yaralı ama iyi!

MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi

Gündem

MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23