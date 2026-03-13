  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Afrika'nın bağrından yükselen Ak Parti sesi: Senegalli komedyen izleyenleri kırdı geçirdi! CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı gözaltına alındı Gaffar Yakınca’dan Nevşin Mengü’ye yaylım ateşi: Gazeteci mi yoksa operasyon aparatı mı? İzmir'de seküler terör! Ramazan ayında öz evladını rakı masasına oturttu! İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu Soykırımcı İsrail’den vahşet! Lübnan’da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran’dan füze cevabı! Müslümanlara tecavüz eden askerlere Netanyahu'dan tebrik! "Geçilmez" efsanesi çöktü: İsrail'in 'Demir Kubbesi' delik deşik! 10 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Zehra babası tarafından katledildi! Belçika'dan itiraf gibi açıklama: "Türklerden öğreneceğimiz çok şey var!"
Gündem MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
MSB duyurdu! İran'dan ateşlenen füze etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'dan ateşlenen füzenin NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta" ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı İran'dan ateşlenen füzenin NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir. Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

1
Yorumlar

Mesut duran

İran ic güvenliğine hakim değil, tüm yetkilileri öldürüldü İsrail ajanları cirit atıyor. Oradan Türkiye ye atilan füze vs. Benim kanaatine göre İsrail ajanları bizi de savaşa çekmek için.

Mesut Sarp

Hedef Türkiye değil Amerikan askerlerinin bulunduğu incirlik ve kürecik üsleri. Çünkü buralardan ABD eş zamanlı Siyonist İsrail'e İran'ı bombalamada bilgi akışı hedef tespiti ve füze gözetleme v.s. konusunda destek sağlamakta.
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede
Gündem

CHP’li belediyenin dağıttığı kavurmanın at etinden olduğu ortaya çıkmıştı: AK Partili Baykan’dan CHP’li Alp’e at eti göndermesi! Sayın vekilim, aradığınız yarış atları bulundu galiba, ama bakın nerede

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde dağıtılan dana kavurmada yarış atı çipi çıkmış, yapılan laboratuvar analizleri de kavurm..
