Başıboş pitbull dehşet saçtı

Olay, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Ormancılar Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yalçın Açıkgöz isimli vatandaş, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan bir binanın enkazından kurtarıldıktan sonra sahiplendiği "Şans" isimli köpeğinin tuvalet ihtiyacını karşılamak için dışarı çıktı.

Parkta gezindikleri sırada başıboş olduğu iddia edilen pitbull cinsi köpek, Açıkgöz'ün köpeğine saldırdı. Saldırgan köpeğin ağzından kendi köpeğini kurtarmaya çalışan Açıkgöz de boğuşma sırasında elinden ve ayağından yaralandı.

Talihsiz adam ve köpeği, saldırgan pitbull'un elinden olay yerinden geçmekte olan bir minibüs şoförünün yardımıyla kurtuldu.

Yaşadığı dehşet anlarını gazetecilere anlatan Yalçın Açıkgöz, her zaman olduğu gibi köpeğini sabah saatlerinde tuvaletini yapması için dışarıya çıkardığını belirterek, "Evimin önündeki parkta daha iki adım atmadan birden siyah bir şey köpeğime saldırdı. Ayırayım derken benim de elimi ve ayağımı ısırdı. Zar zor uğraştık, yaklaşık 15 dakika boğuştuk. Benim yaralarım çok önemli değil ama köpeğim sakat kaldı. Ağzı burnu yırtıldı" dedi.

Saldırgan köpeğin tasmasından tutarak müdahale ettiğini ifade eden Açıkgöz, "Köpeğin sahibi de, zinciri de yoktu. Boynunda sadece tasma vardı. Allah'tan tasmadan tutabildim de köpeğimi bıraktı. Köpeğin boynunda tasma olduğunu fark edince direkt tuttum. Tasmadan tutup üzerine çıkınca nefes alamasın ki benim köpeğimi bıraksın istedim. Nitekim öyle de oldu. Yaklaşık 1 dakika içerisinde köpeğimi bıraktı" diye konuştu.

Saldırı sırasında kendisinin de yaralandığını aktaran Açıkgöz, "Saldırgan köpek hâlâ benim elimdeydi. Bu arada beni ısırmaya devam etti. Üzerine yattım, başka çarem yoktu. Allah'tan bir tane servisçi yetişti. Servisçi benim köpeğimi aracına aldıktan sonra ben pitbull'u bıraktım. Bırakınca bu sefer de servisçiye saldırdı. Servisçi levyeyle 2-3 defa vurarak kendini kurtardı" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yetkililere haber verdiğini belirten Açıkgöz, "Daha sonra servisçi 3 sokak ileride bizi bıraktı. Durumu polis ve belediyeyi aradım ama karşılık bulamayınca kendi imkanlarımla hastaneye ve veterinere gittim. Hastanede bana kuduz ve tetanoz aşısı yaptılar. Şikayetçi olduğumu belirttim. Karakola gidip ifademi verdim. İnşallah kamera kayıtlarından sahiplerini bulurlar" dedi.

Kendisinin de hayvansever olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Böyle tehlikeli bir hayvan besliyorsanız bu ırkın özelliğine göre bakacaksınız. Kaçmasına izin vermeyeceksiniz. Benim beş metre arkamda çocuklar vardı, servise biniyordu. Biz olmasak onlar parçalanabilirdi. Ölebilir, ölümlü bir kaza doğabilirdi" şeklinde konuştu.