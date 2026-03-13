  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor
AA Giriş Tarihi:

Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor

Kış şartlarının çetin geçtiği kentte, kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreye ulaştı. Kar nedeniyle 2 bin rakımlı bazı köyleri birbirine bağlayan yollar da ulaşıma kapandı.

#1
Foto - Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için iki gündür arazide zorlu mesai yapıyor.

#2
Foto - Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor

Yaylalar, Yeniköy ve Ördekhacı köylerine ulaşımı sağlayan yol, ekiplerin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

#3
Foto - Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor

Yaylalar Köyü Muhtarı Hüseyin Gülhan, köylerinde çetin kış şartları yaşandığını, son yağan karın ardından yollarda kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını söyledi.

#4
Foto - Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor

Ekiplerin, diğer köylerle ulaşımı sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Gülhan şunları söyle:

#5
Foto - Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor

"Özellikle bu yıl çok kar yağdı. Hiç bu kadar kar yığılmamıştı. Özel İdaremizden Allah razı olsun, her zaman gelip yollarımızı açıyorlar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum."

#6
Foto - Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor

Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor...

