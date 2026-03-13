Bakan Gürlek Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu: İşte yeni Yargıtay Üyeleri!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Afrika'nın bağrından yükselen Ak Parti sesi: Senegalli komedyen izleyenleri kırdı geçirdi! CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı gözaltına alındı Gaffar Yakınca'dan Nevşin Mengü'ye yaylım ateşi: Gazeteci mi yoksa operasyon aparatı mı? İzmir'de seküler terör! Ramazan ayında öz evladını rakı masasına oturttu! İran'dan savaşın gölgesinde petrol rekoru: Hürmüz ambargosu sadece Batı'yı vurdu Soykırımcı İsrail'den vahşet! Lübnan'da "Gazze Modeli" Hizbullah ve İran'dan füze cevabı! Müslümanlara tecavüz eden askerlere Netanyahu'dan tebrik! "Geçilmez" efsanesi çöktü: İsrail'in 'Demir Kubbesi' delik deşik! 10 gündür aranıyordu! 13 yaşındaki Zehra babası tarafından katledildi! Belçika'dan itiraf gibi açıklama: "Türklerden öğreneceğimiz çok şey var!"
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantısı sonucunda Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurarak başarılar diledi.

Adalet Bakanı Akın  Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimler sonucunda Yargıtay Üyeliklerine seçilenleri açıkladı.

İsimleri paylaşan Adalet Bakanı Gürlek şunları yazdı:

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay Üyeliklerine; Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Büyükçekmece Hâkimi Çimen Atacan Tuna, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı seçilmişlerdir.

Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Yorumlar

DOSTALARI OKUMUYORLAR, KARARA GEREKCE YAZMIYORLAR, ....ISINI TAPMATAN HERKES HARAMZADEDIR ZALIMDIR EMANET NAJAMIN HAKSIZ ISGALCISIDIR!!!!

Adaletsiz kalkinma olmaz

Ali

Hayırlı olsun Büyük değer taşıyan insanlar Allah utandırmasın inşallah . Bu mahkeme rezilliklerine de son verilsin Silivrideki rezaletler son bulsun Bunlar camkenleede olması gerekir Terör örgütü başı nasıl yargılama oldu ise aynı . Birde o seyirciler bu kadar ne işi var Yok vekiler yok partililer gazeteciler ne bu rezilikler bu
