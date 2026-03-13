Bakan Gürlek Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu: İşte yeni Yargıtay Üyeleri!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantısı sonucunda Yargıtay Üyeliklerine seçilen isimleri duyurarak başarılar diledi.
Adalet Bakanı Akın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HSK Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimler sonucunda Yargıtay Üyeliklerine seçilenleri açıkladı.
İsimleri paylaşan Adalet Bakanı Gürlek şunları yazdı:
“Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay Üyeliklerine; Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Büyükçekmece Hâkimi Çimen Atacan Tuna, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı seçilmişlerdir.
Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum”
