ABD İran'a saldırılarında yıllarca yetecek mühimmatını tüketti Atacak barutu kalmadı

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi ABD'nin "İran'a saldırılarında yıllarca yetecek miktarda önemli mühimmatını tükettiği" iddia etti

İngiliz Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin, ismi verilmeyen bilgi sahibi kaynaklar, "ABD'nin İran'a saldırılarında yıllarca yetecek miktarda önemli mühimmatını tükettiğini" iddia etti.

Kaynaklar, harcamalar arasında çok sayıda Tomahawk füzesinin de bulunduğunu savunurken bir kaynak ise "Donanma, bu harcamayı birkaç yıl boyunca hissedecek." yorumunu yaptı.

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), ABD güçlerinin, İran'a yönelik saldırılarının ilk 100 saatinde 168 Tomahawk füzesi ateşlediğinin tahmin edildiğini belirtti.

İsmi verilmeyen bir ABD yetkilisi de bu mühimmatın yenilenmesinin "yıllar alacağını" öne sürdü.

Federal bütçeyi onaylamakla görevli Senato Bütçe Komitesinin Cumhuriyetçi Üyesi Senatör Lisa Murkowski, Kongre yetkililerinin, "Beyaz Saray'ın açık çek beklentisine" tepki göstereceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Kongre ile "iletişim kurması" gerektiğini belirten Murkowski, "Kongrenin rolünün sadece çek yazmak olduğunu varsaymayın." ifadesini kullandı.

